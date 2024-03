Porażki szczecińskich drużyn w pierwszoligowych rozgrywkach piłki ręcznej

I liga mężczyzn

Pogoń po siedmiu minutach prowadziła 4:0 i przez kolejny kwadrans utrzymywała dobrą dyspozycję. W 22. minucie szczecinianie mieli niezłą zaliczkę - 11:6. Ale dopadła ich niemoc i do końca I połowy zdobyli dwie bramki. Anilana doprowadziła do remisu, a tuż przed przerwą zmarnowała jeszcze rzut karny.

Druga połowa to lepsza gra łodzian. Szybko odskoczyli na trzy bramki, ale Pogoń potrafiła to odrobić. Częściej jednak goniła przeciwnika. W 53. minucie Grzegorz Nowak rzucił na 24:23 dla gospodarzy, ale ci wtedy zanotowali trzybramkową serię. Pogoń była nieskuteczna, popełniała straty i błędy, co ułatwiło łodzianom w odniesieniu wygranej.

Po porażce Pogoń jest na 6. miejscu. Do lidera Śląska Wrocław traci 21 punktów, ale do wicelidera - Padwy Zamość 7. W najbliższy piątek wyjazdowe spotkanie ze Śląskiem.