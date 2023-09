Ponad tona karmy dla bezdomnych zwierząt. To efekty rocznej akcji w CH Galaxy [WIDEO]

Łącznie ponad tona jedzenia trafiła do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie.

Potrzeby okolicznych schronisk są bardzo duże - dodaje Patrycja Kowalska ze Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie.

- Bardzo ważne jest to, żebyśmy otrzymywali karmę dobrej jakości. Zawsze, kiedy ktoś chce nam pomóc to zaznaczamy, że lepiej, żeby była to jedna puszka lepszej jakości karmy, niż dziesięć puszek karmy marketowej. Jesteśmy "załadowani pod korek". Jesteśmy po okresie wakacyjnym, który jest najcięższy jeżeli chodzi o porzucenia - mówi Kowalska.