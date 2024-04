Jens Gustafsson przed meczem Pogoń – Piast: Nie możemy stracić punktów w walce o mistrzowstwo Polski

W sobotę musimy być bardzo zdyscyplinowani. Piast miał trudny początek, ale ostatnio wyglądali bardzo dobrze. Mieliśmy problemy z Piastem, ale musimy być szybsi z piłką. Jak zagramy w stylu Pogoni – to będziemy realizować plan na mecz - mówił szkoleniowiec Pogoni Szczecin Jens Gustafsson.

Pogoń walczy o mistrzostwo Polski i w tej walce musi po drodze pokonać Piasta Gliwice. Rywal bardzo dobrze prezentuje się w grze defensywnej, ale już nie jestem zespołem skutecznym. Im szybciej Portowcy złamią obronę Piasta – tym łatwiej będzie im się grało. Mecz w sobotę o godz. 15, a trener Jens Gustafsson w piątek przedstawił sytuację w zespole na tradycyjnej przedmeczowej konferencji prasowej. Sytuacja kadrowa

Podobna jak przed poprzednim meczem. Nie pojawiły się nowe problemy. Mieliśmy dodatkowe dni na regenerację i trening, więc jesteśmy w lepszej sytuacji niż wcześniej. Sytuacja kartkowa

Nie wyobrażaliśmy sobie, by być w lepszej sytuacji niż obecnie. Możemy walczyć o mistrzostwo. Wyglądamy lepiej jako drużyna, bo staramy się trzymać wyższy standard, poziom zespołowości. Różnica z przeszłością – wszyscy pomagamy sobie, nie narzekamy na błędy, uczymy się wspólnie, by tych błędów unikać. Nie ma teraz czegoś, co mógłbym ocenić, że mogliśmy zrobić lepiej. W zespole wszyscy celebrujemy nasze sukcesy i to też zmiany. Wracając do kartek – wiemy, że Koutris, Przyborek i Grosicki, ale kapitan jest w tej sytuacji od dłuższego czasu. Może i porozmawiamy, przypomnimy. W ostatnim meczu mówiłem do Przyborka, że ma nie dostać ŻK. Podczas meczu można takie uwagi mówić, ale przed meczem nie, bo każdy ma grać na 100 procent dla zespołu. Może być tak, że będzie zawieszenie, ale poradzimy sobie.

Kluczowe z Piastem

Wciąż musimy być bardzo zdyscyplinowani. Piast miał trudny początek, ale ostatnio wyglądali bardzo dobrze. Mieliśmy problemy z Piastem, ale musimy być szybsi z piłką. Jak zagramy w stylu Pogoni – to będziemy realizować plan na mecz.

Pierwszy gol, pierwsza akcja

Nie myślimy w ten sposób. Musimy reagować na to, co się wydarzy. Chcielibyśmy szybko, ale równie mocno nas ucieszy gol zdobyty później. Liczy się zwycięstwo. Defensywny Piast

Dobrze zorganizowany zespół, dobra organizacja obrony, szybkie wyjście do ataków. Bardzo mocni przy stałych fragmentach gry. Zdyscyplinowani musimy być, dodać dobry atak i szybkość w naszych akcjach. Remis w sobotę?

Raczej solidnie punktujemy, nie będziemy remisem usatysfakcjonowani. Nie możemy pozwolić sobie na stratę punktów. Ile punktów do końca sezonu?

Trudno prognozować. Wydaje mi się, że miałem rację, gdy mówiłem, że po każdej kolejce będzie dużo zmian. Uważam, że będzie ta walka trwała do samego końca. Do Jagiellonii tracimy 5 punktów, więc nie możemy tracić. Potrzebujemy zwycięstw. Może będą straty, ale oby nie tak wiele.

Auty Piasta

Będziemy na to dobrze przygotowani. Trudny moment do obrony, ale będziemy się bronić przed ich siłą. Teoria „zwycięskiego składu się nie zmienia”

Pogoń musi grać w stylu Pogoni bez względu na przeciwnika. Drobne korekty są możliwe, ale styl ma być ten sam. Mamy 14 piłkarzy na bardzo wysokim poziomie. Każdy musi być w najwyższej formie do końca sezonu. Młodzież z Ruchem

Patrzę na to z innej perspektywy. Mogą dostać 30 minut i zagrają dobrze, ale nie gwarantują jakości na dłuższym dystansie. Nabierają pewności siebie przez te występy, pracę treningową. Trenują ciężko, grają też w drugim zespole i tak budujemy ich kariery. Gol Adriana Przyborka

Adrian już wcześniej był blisko tej bramki i w końcu ją zdobył. Pracował ciężko, jest dojrzały przy podejmowaniu decyzji. Często po zdobyciu bramki piłkarze zachowują się inaczej, rosną, ale podstawą jest, by pracowali tak samo dobrze, jak przed golem. Ma 17 lat, ale gra dojrzale i oby kontynuował swoją robotę. Fizycznie też dobrze wygląda.

Efthymios Koulouris

Hat-trick nie zmieni jego podejścia do gry. Zasłużył na te osiągnięcie, jest blisko w klasyfikacji króla strzelców. W nim nie ma egoizmu, gra zespołowo i drużyna to świetnie widzi. Będzie odnosił sukcesy w przyszłości. Topowy zawodnik. Rafał Kurzawa

Trudna sytuacja, ale lekarz stale go obserwuje i oby wrócił do normalnej sytuacji. Jest na dobrej drodze. Występy w Pogoni a kwestia przygotowań do Euro

Nie miałem takich rozmów z przedstawicielami reprezentacji. Selekcjonerzy mają za to kontakt z zawodnikami i to wystarczy. Luka Zahović

Rozmawialiśmy. Wiem o jego przeszłości w Pogoni, a teraz nie gra w drużynie. Trenuje bardzo ciężko i powoduje, że mam coraz trudniej, by go nie wpuszczać na boisko. Myślę, że dojdzie do sytuacji, że w końcu dłużej zagra.

