Półmetek rajdu Dakar. Nasz zawodnik jedzie z wizerunkiem generała Litwinowicza

- Trasa poprowadzona wyłącznie po największej pustyni Świata Empty Quarter. Pierwszy dzień chciałem przejechać jak najdłuższą odległość, dojechałem do biwaku C na 362 km tam zostałem na zimną noc. Organizatorzy zapewnił nam namiot, śpiwór i posiłek survivalowy. Kolejnego dnia pokonałem pozostałą część odcinka. Przy takiej długiej i wymagającej trasie miałem kilka problemów z motorem. Najważniejsze jestem dalej w grze - relacjonuje Bartłomiej Tabin.

W czwartek i piątek uczestnicy rajdy Dakar pokonywali maratoński etap Chrono po wydmach pustynnego regionu Empty Quarter. Wystartowali z Shubaytah i o godz. 16 lokalnego czasu musieli przerwać jazdę i zjechać do najbliższego z siedmiu wyznaczonych na pustyni prowizorycznych miejsc do spania we własnych namiotach, bez żadnych możliwości serwisowych. Następnego dnia wyruszali z tego miejsca i wracali do Shubaytah na metę. W sumie odcinek specjalny liczył aż 626 km.