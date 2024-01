Pojedzie w rajdzie Dakar z wizerunkiem generała Litwinowicza, bohatera walk o niepodległość Polski

- Udział w Rajdzie Dakar jest dla mnie nagrodą za 16-letnią karierę w zawodach. Moim głównym celem jest dojechanie do mety, a jak się rajd poukłada – zobaczymy, to wypadkowa szczęścia, doświadczenia i pecha. Nie chciałbym przed startem stawiać sobie za wysoko poprzeczki – mówi Bartłomiej Tabin.

W stawce najlepszych na świecie zawodników sportów rajdowych ścigać się będzie ponad 20 Polaków, a w sumie ok. 800 zawodników z całego świata. Wśród nich np. Krzysztof Hołowczyc, popularny „Hołek” wystartuje w Dakarze po kilkuletniej przerwie. Bartomiej Tabin, który startuje z numerem 102 to aktualny mistrz Polski. Jest na tym najtrudniejszym rajdzie świata debiutantem, ale nie bez szans na świetny wynik. Świadczą o tym jego zwycięstwa i wysokie miejsca oraz duże doświadczenie w zawodach w Polsce i za granicą, w tym na pustyni.

- Jestem dumny, że na światowej imprezie będę reprezentował Polskę a towarzyszyć mi będzie wizerunek naszego bohatera, gen. Litwinowicza – mówi Bartłomiej Tabin. – To dla mnie wspaniałe wyróżnienie – podkreśla.

Bartłomiej Tabin jest jednym z kilku zawodników – motocyklistów, z którymi współpracę nawiązał szczeciński IPN. Przez cały tegoroczny sezon podczas rajdów m.in. cyklu Baja, będą oni upamiętniali tradycje niepodległościowe i polskich bohaterów. Tabin sam zadeklarował, że rozpocznie to dzieło już na Dakarze. Na swojej maszynie – to motocykl Husqvarna 450 rally, kasku i koszulce ma portret gen. Aleksandra Litwinowicza – bohatera odzyskania przez Polskę niepodległości, intendenta 1 kompanii kadrowej, współtwórcy Centralnego Okręgu Przemysłowego, szefa Administracji Armii. Po wojnie gen. Litwinowicz osiadł w Szczecinie, zmarł w 1948 roku, pochowany jest na Cmentarzu Centralnym.

- Zawodnicy są dumni z tego, że mogą reprezentować Polskę, jej biało-czerwone barwy i piękne karty jej historii. Ta inicjatywa idealnie wpisuje się w działania, które realizuje Instytut Pamięci Narodowej. Sport stanowi ważny element życia nie tylko zawodników ale też milionów kibiców w każdym wieku. Dzięki takim działaniom możemy ukazać historię Polski na całym świecie – podkreśla dyrektor szczecińskiego IPN Krzysztof Męciński.

Tabin z całą ekipą serwisową od Nowego Roku jest już w Arabii Saudyjskiej, gdzie odbywać się będzie Rajd Dakar. We wtorek i środę testuje motocykle, w czwartek przejdzie szczegółową kontrolę techniczną. Tego też dnia po południu odbędzie się uroczyste rozpoczęcie Rajdu Dakar, a w piątek – start i prolog. Jego wynik określi kolejność startu do pierwszego etapu Alula - Al Henkakiyah.

Dakar potrwa do 16 stycznia, zawodnicy będą mieli do przejechania ok. 5 tysięcy kilometrów, większość podczas odcinków specjalnych.