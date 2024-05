Politechnika Morska otworzyła Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających [ZDJĘCIA]

CEOP powstał na terenach należących do Politechniki Morskiej przy ul. Dębogórskiej w Szczecinie - tuż przy Odrze. To ważne. Naukowcy będą dzięki temu mogli testować rozwiązania teoretyczne na dwóch modelach redukcyjnych (skala 1:20) rzeczywistych statków (masowca i kontenerowca), które umożliwią prowadzenie badań nad automatyzacją nawigacji, czy nad poszukiwaniem algorytmów autonomii żeglugi.

- 40 proc. czasu pracy Centrum chcemy przeznaczyć dla przedsiębiorców - podkreślił. - Mając licencje komercyjne i prawa, które nam dali producenci oprogramowania liczę, że zawiążemy bardzo dobrą współpracę ze środowiskiem biznesowym i morskim. Z tego co wiem, już są chętni. A w przyszłym tygodniu jadę do Krakowa na rozmowy z firmą, która się zajmuje automatyzacją nawigacji i budowy zdalnego sterowania. Chcemy z nią nawiązywać współpracę.

- To nie oznacza, że kiedyś oficer zostanie zastąpiony przez sztuczną inteligencję, ale na pewno ona będzie pomagała w zarządzaniu i eksploatacji statków, szczególnie handlowych, dalekomorskich - przyznał.

Model redukcyjny, to statek rzeczywisty przeskalowany do rozmiarów umożliwiających badania: ma śrubę, ster i współczynniki tak dobrane, by się zachowywać, jak prawdziwy statek, jak jego pierwowzór.

- Żeby prowadzić badania trzeba mieć narzędzia, które zachowują się w wodzie tak, jak statki rzeczywiste - dodał rektor Ślączka.

W samym Centrum jest przygotowanych jedenaście nowoczesnych laboratoriów: