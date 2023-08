"Pokonaj raka" czyli piknik na Jasnych Błoniach. Badaj się regularnie

A uczestnicy rajdu?

- Chcemy pomagać sobie wzajemnie wyjść z choroby i jednocześnie wyciągnąć wnioski z tego co się nam przytrafiło - przyznają. - Zdobywamy szczyty, jeździmy na rowerach przełamując strach związany z chorobą i zachęcamy do systematycznych badań profilaktycznych. Naprawdę warto wcześniej wiedzieć o chorobie, by nie dopuścić do stanu zaawansowanego, kiedy choroba stanie się dramatem, dla chorego i jego rodziny.