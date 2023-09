Pogoń Szczecin zna siłę Legii Warszawa, ale wyjdzie na boisko po zwycięstwo

- Zastanawiam się nad maksymalnie dwoma roszadami. Ale jak wygrywamy to tych zmian jest mniej, a ja wiem, że kilku graczy nie zasługuje, by siedzieć tylko na ławce rezerwowych – mówi Gustafsson. - Nie ma to większego znaczenia, że my graliśmy w sobotę, a Legia w niedzielę, choć w jakiś sposób to nam daje pewną przewagę. My już doszliśmy do siebie po Krakowie i jesteśmy gotowi do gry w środę. Nie wiemy, co zaproponuje Legia, nie mamy na to wpływu, więc koncentrujemy się na sobie.