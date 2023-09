Legia też jest do ogrania przez Pogoń. Już w środę [Komentarz]

W większości zasłużonych, choć akurat mam wątpliwości, czy mecz z Cracovią ustawiać jako ten najlepszy za kadencji szwedzkiego szkoleniowca. Głównie dlatego, że przeciwnik był słabiutki. Dużo bardziej podobał mi się występ Portowców w rewanżowym meczu z Gent. Nie ma to jednak większego znaczenia, bo najważniejsze jest to, że drużyna odżyła. Po czterech porażkach z rzędu nie brakowało opinii, że czas już się pożegnać z trenerem Jensem Gustafssonem. W klubie przetrzymali ciśnienie, Gustafsson dostał więcej narzędzi (piłkarzy), czas i na razie dobrze wykorzystuje szansę. Wygrana z Koroną była zasłużona, choć scenariusz spotkania nie był idealny. Za to w Krakowie wszystko zagrało od początku do prawie samego końca. Szkoda było jedynie tego straconego gola w ostatniej akcji meczu, bo również obrońcy zasłużyli, by w końcu zagrać na zero z tyłu. Podobała mi się reakcja Valentina Cojocaru. Bramkarz wściekle walił pięściami w murawę, bo tak tracić bramek nie można i nie ma znaczenia, czy jest to 5. czy 95. minuta, czy Pogoń prowadzi 2:0 czy 5:0. Po prostu nie można.