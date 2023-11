Pogoń Szczecin zagra trzy mecze w tydzień. I każdy bardzo ważny. Na początek Puszcza Niepołomice

Napięcie w zespole, ale i w środowisku szczecińskich kibiców będzie rosło. W sobotę mecz z Puszczą Niepołomice w Krakowie (tam Puszcza musi grać ligowe mecze), a po wygranej z Jagiellonią oczekiwania wszystkich są konkretne – wygrać. We wtorek mecz pucharowy z pierwszoligowym Podbeskidziem Bielsko-Biała. A w następną sobotę liga i spotkania z Rakowem Częstochowa. Każde kolejne zwycięstwo zbuduje atmosferę na mecz z mistrzem Polski i być może wypełni do ostatniego krzesełka trybuny.

Puszcza jest w strefie spadkowej, ale to nie jest tak, że od początku sezonu zawodzi. Potrafi zaskoczyć przeciwników. Potrafi wykorzystać swoje atuty. Pogoń w Krakowie nie będzie miała dużo miejsca, a jak nie otworzy wyniku to może się męczyć.

Co do składu wyjściowego to nie będzie się on znacząco różnił od tego z meczu z Jagiellonią Białystok. Na pewno zabraknie pauzującego za kartki Rafała Kurzawy, ale wraca do rotacji Alex Gorgon, który podobną pauzę ma już za sobą.

- Nie chcę zbyt dużo powiedzieć, ale nie będzie raczej żadnej niespodzianki – mówi Gustafsson. - Na najbliższe dwa mecze jedzie więcej piłkarzy niż zwykle. W meczu z Puszczą na pewno zabraknie Rafała, Danijela Loncara, który już dochodzi do siebie. Obaj mogą nam pomóc w Pucharze Polski. Poza składem wciąż jest Marcel Wędrychowski.