Pogoń Szczecin w finansowej czołówce PKO Ekstraklasy za sezon 2022/23

Na przychody kluby składają się: transfery, wpływy z tzw. dnia meczowego (sprzedaż biletów, karnetów, catering), prawa medialne i marketingowe (za udział w rozgrywkach krajowych i międzynarodowych), zyski z umów sponsorskich klubu.

Przychody wszystkich klubów to 921 mln i były rekordowe w historii. Od pięciu lat rosną. Największe przychody zanotował Lech Poznań (183 mln), Legia Warszawa (144), Raków Częstochowa (63) i Pogoń (57). Dla porównania – spadkowicz – Miedź Legnica – 18 mln, ale w porównaniu z sezonem 2021/22 przychody Pogoni spadły o 30 mln.

- „Duma Pomorza” ukończyła sezon 2022/2023 w rankingu finansowym i w PKO BP Ekstraklasie na 4. miejscu, ugruntowując swoje miejsce w „czołówce” ligi zarówno pod względem sportowym jak i ekonomicznym. Osiągnięty wynik zapewnił kolejny rok z rzędu przepustkę do europejskich pucharów. Budżet klubu wzrósł o 17% i zamknął się w kwocie 52,3 mln zł. Dodatkowo klub zasiliły wpływy z emisji akcji i podwyższenia kapitału własnego w wysokości 2,7 mln zł. Prawie 40% wszystkich przychodów z podstawowej działalności klubu stanowią przychody komercyjne w wysokości 19,1 mln zł (wzrost o 1,0 mln zł). Klub intensywnie rozwija współpracę sponsoringową i biznesową. Dominującym formatem współpracy jest funkcjonująca przy klubie Biznesowa Duma Pomorza, skupiająca przedsiębiorców aktywnych w regionie. Klub przedłużył do 2030 roku współpracę z Capelli jako partnerem technicznym. Z umów sponsorskich i reklam klub odnotował przychód 6,8 mln zł. Partnerem strategicznym klubu jest Miasto Szczecin. Wpływy od samorządu wyniosły 4,8 mln zł. Pogoń również stawia na rozwój sprzedaży asortymentu klubowego, inwestując w fanshop na terenie nowego stadionu, a także rozwój sprzedaży internetowej. Przychody z tego tytuły wyniosły 4,9 mln zł – czytamy w raporcie „Finansowa Ekstraklasa”, przygotowanego przez firmę audytorsko-doradczą Grant Thornton we współpracy z Ekstraklasą SA.