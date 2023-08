Pogoń Szczecin ukarała Dante Stipicę. Złamał podstawową zasadę drużyny

Przypomnijmy: Stipica przed rewanżowym meczem z Linfield FC doznał urazu szyi. Niby nic poważnego (badania nie wykazały jakiś uszkodzeń) i szybko miał wrócić. Opaskę na szyi nosił krótko, na meczach się pokazywał, a do Gandawy poleciał jako członek zespołu. Trener Jens Gustafsson cały czas był pytany, kiedy wróci.

Zawsze uśmiechnięty Dante Stipica opuszczał szatnię Pogoni po meczu ze Śląskiem, jakby został z niej wyrzucony. Nie chciał rozmawiać, tylko ze zwieszoną głową udał się do domu. Mocno na to sam zapracował.

"Decyzją sztabu szkoleniowego Dante Stipica został odsunięty od I zespołu. Bramkarz został przesunięty do drugiej drużyny, z którą rozpocznie pracę od początku przyszłego tygodnia" - poinformował w czwartek szczeciński klub.

- On sam musi określić, kiedy wróci do zespołu - powiedział we wtorek. Zabrzmiało dziwnie, raczej sygnalizowało pewien problem w drużynie.

Chorwat kilka godzin później w swoich kanałach społecznościowych opublikował oświadczenie.

- Po jednym niewyjaśnionym skoku kolegi na moją szyję, przez który prawie mogłem zostać sparaliżowany i gdzie moje życie prawie mogło się skończyć tak, jak je znałem, tylko Bóg mnie uratował w tej okropnej sytuacji... Po 20 dniach intensywnych terapii i ciężkiej pracy naszego personelu medycznego, w końcu powrót do zdrowia idzie w dobrym kierunku. Nie mogę się doczekać wrócić na boisko i świętować z Wami nasze zwycięstwa tak wspaniale jak zawsze. Do zobaczenia wkrótce... - napisał Stipica.

Problem z tym, że z nikim tego nie skonsultował. W klubie byli na niego wściekli. Najmocniej trener Gustafsson, bo problemy szatni zostały z niej wyniesione. Tego nie ma prawa zrobić żaden z zawodników.