Pogoń Szczecin podejmuje Zagłębie Lubin. Seria Portowców bez porażki trwa

Pogoń ma bodaj najlepszy czas w sezonie. Zespół trenera Jensa Gustafssona nie przegrał od 1 grudnia i we wszystkich rozgrywkach jest to już łącznie osiem spotkań. Z tego aż sześć było zwycięskich. Dlatego remis w ostatniej kolejce na Legii w Warszawie (1:1) nikogo specjalnie nie zmartwił. Po pierwsze to zawsze renomowany rywal, a po drugie pozwoliło to Portowcom na zbliżenie się do 2. miejsca w tabeli na zaledwie dwa punkty. Walka o czołowe lokaty zapowiada się wyjątkowo w tym sezonie. Lidera, Śląsk Wrocław, od 7. w tabeli Górnika Zabrze dzieli zaledwie 10 oczek.

Pogoń w tym tygodniu odpoczywała zaledwie jeden dzień. W pozostałe trener Gustafsson przeprowadzał zajęcia stricte piłkarskie. Nie obyło się również bez siłowni. Szwedzki szkoleniowiec jest świadomy, jak wielka szansa otworzyła się przed Pogonią i nikt w klubie nie zamierza jej zmarnować.