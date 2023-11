Pogoda w województwie zachodniopomorskim. W weekend będzie chłodno. Czy idzie już do nas zima?

Dziś (czwartek) pochmurnie i chłodno. Pada lekki deszcz. Długo tak będzie padało?

- Po południu już padać nie powinno w Szczecinie. Ale raczej też słońca nie zobaczymy. Będzie chłodno, bo termometry pokazą zaledwie 8 - 10 stopni Celsjusza. Nawet specjalnie wiatr w Szczecinie nie powinien dokuczać. Nad morzem tylko może być nieprzyjemnie, bo tam ma wiać z prędkością do 40 kilometrów na godzinę. W nocy też ma być sucho.

O, to może piątek będzie przyjemniejszy?

- Jest na to szansa, bo termometry maja pokazywać w Szczecinie 12 stopni C, a nad morzem 10 stopni C. I zapowiada się słoneczny dzień. Tylko rano trzeba będzie uważać.

Na co?

- Na dość niskie temperatury. Ma być zaledwie 5 stopni i C, a my nie jesteśmy do tak niskich temperatur przyzwyczajeni. Do tego w nocy z piątku na sobotę mogą pojawić się przymrozki.