Podpisali umowę na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Polic

Przypomnijmy, że gmina Police chce wybudować nową drogę od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 114 (ul. Tanowska) aż do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3914Z Szczecin - Przęsocin-Police. Natomiast odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3914Z (ul. Przęsocińska) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3934Z (ul. Nadbrzeżna), będzie wyłącznie zaprojektowany.

Prezydent Piotr Krzystek poinformował "Głos" o ważnej zmianie dotyczącej budowy trzeciego etapu Trasy Północnej. Przy okazji budowy tej trasy, ul. Szosa Polska zostanie poszerzona w kierunku Polic i dostosowana standardem do Trasy Północnej, a więc po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

- Przyjmujemy za dobrą monetę tę deklarację, to wspaniała informacja, że Szczecin ma poprowadzić drugą jezdnię do granicy gminy Police, a konkretnie do drogi powiatowej w Przęsocinie, która była przebudowana - mówi Jakub Pisański, zastępca burmistrza Polic. - My zamówiliśmy stosowną koncepcję w pracowni DiM, która przygotowuje nam opracowanie dotyczące poprowadzenia obwodnicy po wschodniej stronie Przęsocina. Daj Boże, że w międzyczasie będziemy dowiadywać się, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad robi Zachodnią Obwodnicę Szczecina, bo to jest kluczowa inwestycja.