Pochodzą ze Szczecina i są zwycięzcami jednego z najważniejszych w Polsce konkursów muzycznych

- Antyfest udało nam się wygrać tuż przed pandemią. Czas między Antyfestem i pandemią spędziliśmy nagrywając płytę w Izabelinie. Płyta się spodobała i mieliśmy dwa utwory w Antyradiu, ale premiera płyty odbyła się w pandemii, więc nie mieliśmy możliwości promować jej koncertowo – wspomina wokalista.

Dobrą stroną tej sytuacji okazał się album „AKU", który zespół nagrał do sieci. Powstały nagrania live bez publiczności i dzięki temu zespół zaczął grać akustycznie.

Curcuma jest określana jako zespół grający postgrunge i pierwsza płyta zespołu była stricte rockowa, ale na kolejnej już pojawiło się więcej elektroniki. Dzisiaj zespół już nie określa swojej muzyki jako postgrunge, ponieważ to, co tworzy, jest dużo bardziej eklektyczne. Nawet nie stara się o stworzenie spójnego materiału na płycie, ponieważ dzisiaj ludzie inaczej słuchają muzyki. Kiedyś bardziej przykładali wagę do czystości gatunku muzyki, której słuchają, dziś nikogo nie razi, jeśli ktoś słucha hip hopu i rocka. Dlatego jeden utwór na płycie może nawiązywać do hard rocka, a drugi brzmieć elektrobitem. Według Łukasza takie podejście rozwija.