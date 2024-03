Po raz czternasty kobiety wzięły udział Sanprobi Biegu Kobiet [ZDJĘCIA]

Impreza znana jest zarówno biegaczkom, jak i amatorkom nordic walkingu. Obie dyscypliny mają co roku silną reprezentację.

W głównej konkurencji do przebiegnięcia lub przejścia z kijkami była 5-kilometrowa trasa. Tradycyjnie odbył się również MINI SANPROBI Bieg Kobiet, skierowany do dziewczynek w różnych kategoriach wiekowych. Długości tras to: 200 metrów dla dzieci poniżej 6 roku życia, 1000 metrów dla dziewczynek pomiędzy 7 a 11 rokiem życia.

SANPROBI Bieg Kobiet to nie tylko impreza sportowa, to także pakiet wydarzeń towarzyszących, dla tych małych i dla dużych.

Przy okazji grupa ekspertów – dietetyków i reprezentantów medycznych pomagała profesjonalnie dobrać kolor spośród 8 probiotyków SANPROBI, a wszystko w ramach akcji „Mikrobiota jest Kobietą”.