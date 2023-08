Plaga komarów w Szczecinie. Odkomarzanie nie daje żadnych efektów

To tylko kilka wypowiedzi naszych Czytelników, którzy od około dziesięciu dni skarżą się na plagę komarów. Jak się dowiedzieliśmy, miasto już rozpoczęło drugą turę odkomarzania. Idzie z oporami, bo prawie codziennie pada deszcz, co uniemożliwia prowadzenie akcji.

- Na działce przy ul. Santockiej atakują całe roje. Komary są niewielkie, ale za to jak ugryzą, to ślad jest wielkości dwudziestogroszówki.

- Planowałem z synem rowerową rundkę wokół jeziora Głębokie. Zrezygnowaliśmy, zanim dojechaliśmy do Arkonki.

- To plaga. W niedzielę próbowałam na cmentarzu uprzątnąć grób męża. Nie dało się. Zanim doszłam do kwatery, byłam już cała pogryziona. A kiedy ruszyłam rosnącą przy grobie tuję, znalazłam się celem ataku milionów owadów. Dosłownie milionów. Uciekłam.

- W ciągu roku są dwa lęgi komarów, wiosenny i letni - tłumaczy prof. Stanisław Ignatowicz, entomolog ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. - Ten drugi zależy od liczby opadów. W tym roku koniec lata jest wilgotny, a to oznacza luksusowe warunki dla rozrodu komarów. Wystarczy kałuża, by po 2-3 tygodniach wylęgło się nowe pokolenie tych owadów. Entomolog podkreśla, że nasz region bardziej sprzyja rozwojowi komarów niż inne regiony kraju.

Przypomnijmy, że co roku szczeciński Zakład Usług Komunalnych co najmniej dwukrotnie przeprowadza odkomarzanie Szczecina. Pierwsze odbyło się na początku czerwca. Drugie – zgodnie z zaleceniami specjalistów - prowadzone jest pod koniec wakacji, czyli teraz. Tradycyjnie, ekipa odkomarzająca pojawi się na cmentarzach komunalnych, w parkach, na skwerach i zieleńcach oraz kąpieliskach. Łącznie odkomarzaniem objętych zostanie prawie 90 hektarów terenów miejskich.

Paulina Łątka przyznaje, że we wtorek ponownie przerwano walkę z plagą komarów. Jeśli się przejaśni, odkomarzanie wznowione zostanie w środę.

- Jak ze wszystkim zachowałbym zdrowy rozsądek - uspokaja. - Jakkolwiek szansa transmisji czynnika chorobotwórczego istnieje, to jednak jest na tyle mała, że nie powinniśmy popadać w panikę. Wysoko idącą ostrożność rekomendowałbym osobom wybierającym się w rejony tropikalne. W tym przypadku preparaty odstraszające te owady, zawierające związek DEET są jak najbardziej zalecane.

Dr Tomasza Krepskiego z Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego zapytaliśmy o wielkość owadów z tegorocznego wylęgu. Naukowiec twierdzi, że wielkość ciała komarów zależy w głównej mierze od gatunku (w Polsce mamy około 50 gatunków komarowatych). Na przykład jeden z pospolitszych - Culex pipiens - mierzy plus minus 5 mm. Czy tegoroczne komary są bardziej "wygłodniałe"?

- Wody gruntowe są tu płycej - podkreśla. - To oznacza, że kałuże tworzą się szybciej i dłużej stoją.

Niestety, zdaniem prof. Stanisława Ignatowicza, wykonywane obecnie w mieście odkomarzanie przyniesie jedynie krótkotrwałą poprawę sytuacji.

- Żeby skutecznie pozbyć się komarów, trzeba by było stosować opryski co kilka dni, a to jest niemożliwe - i szkodliwe dla środowiska: wytępilibyśmy jednocześnie wszystkie inne owady, w tym pożyteczne.

Zdaniem naszego rozmówcy, kilka dni po odkomarzania urodzą się nowe komary albo przylecą z innych miejsc - komary mogą się przemieszczać nawet na odległość 20 kilometrów.

Co więc robić, by się przed nimi ustrzec?

- Przeczekać.

Aby się jednak nie dać pożreć, można stosować specyfiki, które owady odstraszają lub łagodzą skutki ich ukąszeń. Można je dostać w szczecińskich aptekach.