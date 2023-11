Wszystkich Świętych w Szczecinie. Chwila zadumy nad grobami bliskich zmarłych [ZDJĘCIA]

- Bałam się pogodę - przyznaje pani Marzena. - Wczoraj przecież padało cały dzień. A dzisiaj? Jest pięknie.

Wszyscy, których zapytaliśmy podkreślali niezwykłą atmosferę panującą w szczecińskiej nekropolii.

- Nie czuje się, że jesteśmy na cmentarzu - zauważa pani Iwona. - Te stare drzewa z kolorowymi liśćmi, piękne pomniki, muzycy praktycznie przy każdej większej alejce. To jest naprawdę doskonałe miejsce na chwilę zadumy, zastanowienia się nad życiem. O tym się na co dzień nie myśli, nie ma na to czasu. A tu trzeba się na chwilę zatrzymać. Zapomnieć o problemach.