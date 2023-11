Cztery policyjne konie pilnują porządku na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie

Przed południem policjanci z sekcji konnej policji patrolowali cmentarz na młodszych koniach, na Alesie i Kontuszu. Po południu i wieczorem zastąpiły je bardziej doświadczone Karmel i Cynober.

- Z wysokości konia widać znacznie więcej - zapewnia komisarz Agnieszka Kacprzak, kierowniczka sekcji. - Nie musimy więc wjeżdżać w wąskie alejki, między groby, aby dostrzec niepokojące sytuacje. Ma to jeszcze jedną zaletę. To, że jesteśmy wysoko, ponad tłumem, sprawia, że już z daleka widzą nas ludzie, którzy potrzebują pomocy.

Komisarz Kacprzak podkreśla, że patrol konny jest dużo bardziej mobilny od pieszego.

- Szybciej możemy się przemieścić z jednego krańca nekropolii na drugi - mówi Agnieszka Kacprzak. - Tworzymy pewnego rodzaju zwiad.

Szczecińska Sekcja Konna Prewencji powstała w 2002 r. W dzień Wszystkich Świętych pracowały na cmentarzu cztery rumaki. Są wyszkolone i wielokrotnie sprawdzone w akcjach. Mają cechy niezbędne do pełnienia służby, choć każdy z nich jest inny. Jeden jest rasy śląskiej, drugi to tzw. Typ pogrubiony (czyli z domieszką rasy zimnokrwistej), trzeci to niemiecki koń sportowy a czwarty: SP.