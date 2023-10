Wszystkich Świętych. Co powinieneś wiedzieć wybierając się na cmentarze w Szczecinie?

Zbliża się 1 listopada, co dla wielu osób oznacza wizytę na grobach bliskich. Warto więc sprawdzić, jak w tym wyjątkowym okresie będą funkcjonowały szczecińskie cmentarze komunalne. Te godziny otwarcia dotyczą nie tylko Cmentarza Centralnego, ale też Cmentarza Zachodniego - przy ul. Janiny Smoleńskiej, Cmentarza Zdroje przy ul. Poległych, Cmentarza Dąbie przy ul. Goleniowskiej, Cmentarza Wielgowo przy ul. Tczewskiej, Cmentarza Płonia przy ul. Anielskiej.

W dniach tych przyjmowane będą opłaty prolongacyjne za miejsca pochówku. Wynoszą one:

pojedyncze na kolejne 20 lat na Cmentarzu Centralnym wynosi 900 zł,

pojedyncze na kolejne 20 lat na pozostałych cmentarzach 700 zł,

rodzinne w pionie (głębinowe) na Cmentarzu Centralnym 1300 zł,

rodzinne w pionie (głębinowe) na pozostałych cmentarzach 1050 zł,

rodzinne w poziome na Cmentarzu Centralnym 1800 zł,

rodzinne w poziomie na pozostałych cmentarzach 1400 zł.

Czystość i porządek

W dniach 28 października – 3 listopada na Cmentarzu Centralnym będzie rozstawionych 40 dodatkowych toalet przenośnych. Ich serwis będzie odbywał się dwa razy dziennie. Na pozostałych cmentarzach: Dąbie, Zdroje, Wielgowo, Płonia również dostawione zostaną dodatkowe kabiny.

Przez cały rok na terenie Cmentarza Centralnego dostępnych jest prawie tysiąc pojemników na odpady. Około 20 października dostawionych zostało kolejnych 160 pojemników o pojemności 1100 litrów oraz 15 kontenerów o pojemności od 8 do 12 m3. W okresie świątecznym wywóz odpadów realizowany będzie co najmniej dwa razy dziennie i będzie zorganizowany tak, aby nie dochodziło do przepełnienia pojemników. Oprócz tego na cmentarzu pracować będą ekipy sprzątające, na bieżąco porządkujące jego teren. Również na pozostałych cmentarzach ustawiono łącznie 35 dodatkowych pojemników o pojemności 1100 litrów.