Plac zabaw na Gumieńcach stał się placem niezgody. Radny chce jego przesunięcia lub likwidacji

Chodzi o plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Brodnickiej w Szczecinie. W sprawie tej interpelację do prezydenta miasta napisał radny Roman Lewandowski.

- Zgłosiły się do mnie dwie mieszkanki domów, które znajdują się tuż przy placu zabaw - opowiada. - Skarżyły się na ogromny hałas, jaki dochodzi z niego w czasie, kiedy bawią się na nim dzieci. Sam tam poszedłem, aby to sprawdzić. Byłem tam około godziny 13, na placu zabaw była grupa około 40 dzieci. Rzeczywiście, wrzask był spory. Napisałem więc interpelację do prezydenta. Otrzymałem odpowiedź, ale ona mnie nie satysfakcjonuje.

W swojej interpelacji radny Lewandowski domaga się rozwiązania sprawy hałasu przy szkole przy ul. Brodnickiej. Proponuje przeniesienie placu zabaw tak, aby był on oddalony o minimum dziesięć metrów od posesji z nim graniczącymi z jednoczesnym posadowieniem ekranów akustycznych i posadzeniem zieleni, która by te ekrany „wspomogła” albo też przeniesienie placu na miejsce boiska do koszykówki, a na miejscu dotychczasowego placu zabaw utworzenie boiska do koszykówki. Trzecia propozycja radnego, czyli likwidacja placu zabaw, najbardziej obruszyła innych mieszkańców okolicy.