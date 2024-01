Ślisko na szczecińskich chodnikach. Jest stanowisko miasta i zarządu dróg

Na większe wsparcie nie ma w najbliższym czasie szans. Przyznaje to wprost Anna Szotkowska, zastępca prezydenta Szczecina do spraw komunalnych w odpowiedzi na interpelację radnego Przemysława Słowika. Jest oburzony zarówno brakiem odśnieżania chodników jak i ścieżek rowerowych.

- Problem braku odśnieżania dróg rowerowych i chodników dotyczy praktycznie całego miasta. Zastanawiające również, dlaczego są ulice, na których mamy podwójne standardy. Dla przykładu ul. Szafera gdzie po stronie osiedla mieszkaniowego zarówno chodniki jak i droga rowerowa zostały odśnieżone. Zupełnie inaczej miała się sytuacja po drugiej stronie ulicy, w sąsiedztwie Netto Areny. Chodniki i droga rowerowa nie zostały nawet w najmniejszym stopniu odśnieżone. Co więcej, droga rowerowa jest do dzisiaj zablokowana zwałami śniegu, chociaż od kilku dni mamy dodatnie temperatury! Bo chociaż nie odśnieżono kompletnie chodników i dróg rowerowych to z nieznanych powodów dokonano odśnieżania betonowego placu przy Netto Arenie, a cały śnieg został zepchnięty właśnie na wspomnianą drogę rowerową. To jaskrawy przykład tego, jak niskim priorytetem dla miasta jest komfort przemieszczania się pieszych i rowerzystów. Cały czas królują samochody, dla których drogi odśnieżane są szybko i skutecznie - zauważa radny.