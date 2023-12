Nowy plac zabaw w Płoni gotowy. Otwarcie w połowie stycznia

To doskonała wiadomość, przede wszystkim dla najmłodszych mieszkańców tego osiedla. Zakład Usług Komunalnych zakończył budowę placu zabaw przy ul. Antoniego Abrahama. Obecnie trwają jeszcze ostatnie formalności, konieczne do udostępnienia tego miejsca użytkownikom, co planowane jest w połowie stycznia.

A jak prezentuje się nowe miejsce do zabawy? Teren placu pokrywa ekologiczna nawierzchnia wiórowa oraz piaskowa. Wyrosły na nim także poliuretanowe górki do wspinania. Nie brakuje oczywiście nowych urządzeń zabawowych. Są to m.in.: dwie piramidy linowe, zjeżdżalnia, tunel, podwójna huśtawka, a także kosz do gry w koszykówkę i piaskownica. Zmieniła się również aranżacja terenu. Zamontowano nowe siedziska, kosze na śmieci, tablice regulaminowe. Renowację przeszło także ogrodzenie. Plac zabaw został też oświetlony.

Wykonawcą robót była firma Global, a koszt inwestycji to niespełna 600 tys. zł.