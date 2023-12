PKO Ekstraklasa: Widzew Łódź – Pogoń Szczecin 1:2. Cenna wygrana na koniec roku

Oba zespoły rozpoczynały spotkania w trudnym momencie. Widzew przegrał dwa ostatnie mecze ligowe, a Pogoń nie potrafiła wygrać od czterech spotkań (dwa remisy też można było zakwalifikować jako bolesną stratę punktów). W zdecydowanie lepszych nastrojach drużyny spotkały się w styczniu, gdy rozpoczynały piłkarski rok 2023. Były w ścisłej ligowej czołówce z dużymi nadziejami na wiosenny sukces. Nic takiego nie nastąpiło. Łodzianie mocno obniżyli loty, a Portowcy ostatecznie zajęli 4. miejsce w tabeli. Jesień 2023 to też wzloty i upadki w obu klubach. W Widzewie nie wytrzymali i trener Janusz Niedźwiedź musiał ustąpić. Zastąpił go Daniel Myśliwiec. W Szczecinie – też są głosy o konieczności zmiany szkoleniowca, ale działacze wykazali się większą cierpliwością. Mimo wszystko trener Jens Gustafsson też nie mógł się czuć komfortowo przed wyjazdem do Łodzi.