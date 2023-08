PKO Ekstraklasa: Pogoń Szczecin – Śląsk Wrocław 0:2. Oba zespoły podtrzymały swoje serie

Co do składu Pogoni było sporo wątpliwości, ale wybór Gustafssona mocno ograniczony. Z powodu kontuzji wciąż nie mogli zagrać: Dante Stipica, Benedikt Zech, Mariusz Malec, Marcel Wędrychowski oraz Fredrik Ulvestad. Szkoleniowiec miał jednak prawo wprowadzić rotację, bo ostatnie dwa mecze ligowe Portowcy przegrali. Nie grali w tych meczach źle, ale jednak widać było, że mają kłopoty fizyczne. Łączenie występów w kraju z Ligą Konferencji Europy miało bolesne skutki, choć spotkania z Radomiakiem Radom i ŁKS Łódź Pogoń spokojnie – przy swoich słabościach – mogła przynajmniej zremisować. Niestety, zawodziła skuteczność.

I to wrocławianie w 21. minucie objęli prowadzenie. Kontra, wrzutka w pole karne, tam piłka została podbita, ale trafiła do Petra Schwarza, który miał pustą bramkę i z takiego prezentu skorzystał.

W pierwszym kwadransie: zablokowany strzał Kamila Grosickiego, odrobinę za mocne podanie do Efthymiosa Koulourisa w pole karne, niecelne strzały Wahanaa Biczachczjana zza pola karnego i ogólnie duża przewaga w posiadaniu piłki. Portowcy cierpliwie szukali szans na znalezienie luk w dobrze ustawionej pięcioosobowej linii obrony gości. Śląsk grał zachowawczo, ale też z dużą ochotą do kontr.

Śląsk odgryzł się i Eric Exposito trafił do siatki, ale był na spalonym. W tym momencie kibice gospodarzy próbowali okrzykami rozbudzić Portowców. Do przerwy nie dało to efektów, więc gwizdy pożegnały zespół udający się do szatni.

Pogoń może i próbowała docisnąć Śląsk po zmianie stron, szybko idealną okazję zmarnował Koulouris, ale generalnie w grze gospodarzy brakowało jakości. Schematyczne i często zbyt nerwowe rozgrywanie, brak odpowiedniego doskoku do defensorów rywali, a co za tym też idzie dawanie przestrzeni przeciwnikowi. I w 62. minucie mogło się to skończyć źle. Nahuel Leiva wyszedł na sam na sam z Klebaniukiem, minął go i padł na murawę. Do gry już nie wrócił (uraz barku), ale po analizie VAR – odgwizdany został spalony.

W 71. minucie po nieskładnej akcji piłka trafiła do Adrian Przyborka, a ten sprytnym uderzeniem trafił do siatki. VAR znów analizował, sędzia Damian Kos oglądał sytuację i ostatecznie bramki nie uznał.