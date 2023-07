Pijany rekordzista traktorzysta spod Morynia. Miał na "liczniku" ponad 3 promile

Gryfińscy policjanci mówią wprost: traktorzysta jest niechlubnym rekordzistą. To jak do tej pory najwyższy wynik w czasie tegorocznych wakacji.

Mężczyzna został ujęty na drodze przez innych kierowców. To oni zawiadomili policję. - Po badaniu okazało się, że 59-letni mieszkaniec powiatu gryfińskiego miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie - mówi asp. Jakub Kuźmowicz z gryfińskiej komendy. - Mężczyźnie zostało zatrzymane prawo jazdy.

Obecnie za jazdę w stanie po spożyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi) grozi mandat w wysokości co najmniej 2500 zł. Za stężenie powyżej 0,5 promila kierowcy mogą zapłacić od 5 tys. do 60 tys. zł. W obu przypadkach otrzymuje się też 15 punktów karnych – maksymalną możliwą liczbę za pojedyncze zdarzenie.

Od 17 września wejdzie w życie nowelizacja, według której punkty karne znów będą kasowane po roku (obecnie po dwóch latach). Wrócą również kursy doszkalające, dzięki którym można będzie zredukować 6 punktów karnych raz na pół roku.