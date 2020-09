Pięciu bohaterów obrony Westerplatte odzyskało tożsamość w Szczecinie

Udało się to dzięki genetycznym badaniom porównawczym przeprowadzonym przez Zakład Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Wszyscy zidentyfikowani żołnierze polegli w Wartowni nr 5.

- Identyfikacja poległych żołnierzy jest dla nas wyjątkowym wydarzeniem z kilku względów. Są to jedni z pierwszych żołnierzy września zidentyfikowani metodami genetycznymi. To bardzo ważne dla rodzin ofiar, że pamiętamy o nich i skutecznie doprowadzamy do ich odnalezienia oraz identyfikacji. Polska dzięki tym badaniom wchodzi do elitarnego grona Państw takich jak USA czy Wielka Brytania, które to Państwa poszukują i identyfikują swoich poległych mimo przeszło 70 lat od zakończenia II wojny światowej. – mówi dr hab. Andrzej Ossowski kierownik Zakładu Genetyki Sądowej PUM i podkreśla - Dzięki tym pracom pokazujemy, że technologicznie nie odbiegamy dzisiaj od światowych standardów. W 2019 roku na terenie Westerplatte, podczas badań archeologicznych prowadzonych przez archeologów z Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, oddział Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odnalazł szczątki 9 osób. Po ujawnieniu szczątków do prac dołączył prokurator IPN, który powołał do przeprowadzenia badań szczątków Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

Porównawcze badania genetyczne odbywały się w Zakładzie Genetyki Sądowej PUM. Do tej udało się zidentyfikować: kaprala Jana Gęburę, plutonowego Adolfa Petzelta, kaprala Bronisława Peruckiego, starszego strzelca Władysława Okrasę i legionistę Józefa Kitę. - W tym przypadku dzięki wieloletniej pracy pracowników Muzeum II Wojny Światowej wytypowano i założono kilka scenariuszy badawczych do kogo należą szczątki spoczywające w bezimiennych mogiłach znalezionych na Westerplatte. Pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej odnaleźli krewnych większości z typowanych żołnierzy i pobrano od nich materiał DNA do badań. Nie było to łatwe zadanie, np. prokurator IPN podjął decyzje o ekshumacji brata jednego z poległych - wyjaśnia dr Andrzej Ossowski. - Dla naszego Zespołu, który na co dzień prowadzi projekt Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów, identyfikuje ofiary odnalezione na Powązkowskiej „Łączce” czy na terenie Aresztu śledczego w Białymstoku, możliwość pracy i doprowadzenia do identyfikacja żołnierzy z Westerplatte była ogromnym zaszczytem.

We wrześniu 1939 roku w walkach o półwysep, gdzie znajdowała się Wojskowa Składnica Tranzytowa poległo od 15 do 20 polskich żołnierzy, a rany odniosło ok. 50. Różne są dane dotyczące liczebności polskich sił we wrześniu 1939 roku. Według jednych źródeł było to 182 żołnierzy, w tym 5 oficerów i lekarz, inne źródła podają 205-210 żołnierzy, w tym ponad 70 podoficerów. Niektórzy badacze mówią o załodze liczącej 225 ludzi, w tym sześciu oficerów i 30 pracowników kontraktowych.

Noty biograficzne Plutonowy Adolf Petzelt

Urodzony 17. listopada 1906 r. w Kałuszu. Syn Edwarda i Marianny z domu Płoskonka. Na Westerplatte od 20 września 1938 r. Dowódca Wartowni nr 5. 2 września 1939 r. w trakcie bombardowania Westerplatte zginął w wartowni nr 5. Pochowany przy willi oficerskiej po zakończeniu walk.

Kapral Bronisław Perucki

Urodzony w 1915 r. (dokładna data nie jest znana) najprawdopodobniej we wsi Rączki w świętokrzyskim. Syn Kacpra i Katarzyny z domu Gaj. Przybyły na Westerplatte wraz z ostatnim wzmocnieniem 13 sierpnia 1939 r. Przypisany do załogi wartowni nr 5. Zginął w jej wnętrzu w trakcie nalotu 2 września 1939 r. Pochowany przy willi oficerskiej w zbiorowej mogile po zakończeniu walk. Kapral Jan Gębura

Urodzony 20 czerwca 1915 r. w Połągwi. Syn Józefa i Walerii z domu Klepacz. Zameldował się na Westerplatte wraz z wiosenną zmianą 17 marca 1939 r. Żołnierz z obsady wartowni nr 5, zginął 2 września 1939 r. w trakcie bombardowania Westerplatte, pochowany przy willi oficerskiej w zbiorowej mogile po zakończeniu walk.

Starszy strzelec Władysław Okrasa (Okraszewski)

Urodzony 2. października 1916 r. w Skolimowie pod Warszawą. Syn Tomasza i Sabiny z domu Munch. Na terenie składnicy od 30 lipca 1939 r. Żołnierz odpowiedzialny za aprowizację i wyżywienie załogi. 2 września 1939 r. w trakcie nalotu na Westerplatte, poległ w wartowni nr 5. Pochowany przy willi oficerskiej w zbiorowej mogile po zakończeniu walk.

Legionista Józef Kita

Urodzony w 1915 r. (dokładna data nie jest znana) w Sędziszowie, pow. Jędrzejów. Syn Andrzeja i Marianny. Zameldował się na Westerplatte wraz z wiosenną zmianą 17 marca 1939 r. Został wybrany ordynansem Komendanta składnicy. Przypisany do załogi wartowni nr 5. Zginął 2 września 1939 r. w trakcie bombardowania Westerplatte. Pochowany przy willi oficerskiej w zbiorowej mogile po zakończeniu walk.