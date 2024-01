Szczątki żołnierzy Armii Czerwonej na budowie obwodnicy Gryfina

Obwodnica ominie Gryfino od wschodu. Będzie to jednojezdniowa droga ruchu przyspieszonego o długości 5,6 km. Powstaną na niej cztery ronda: na początku i końcu, na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 120 i na skrzyżowaniu z drogą powiatową. Tam, gdzie trzeba oddzielić domy od hałasu spowodowanego ruchem aut, powstaną ekrany akustyczne. Nowa trasa ominie też wiadukt kolejowy na wjeździe do Gryfina od strony Szczecina o ograniczonej skrajni poziomej, przez który samochody ciężarowe i autobusy jadące DK31 muszą obecnie skręcać na drogę powiatową.Wykonawcą prac jest konsorcjum, którego liderem jest firma Roverpol. Wartość umowy to 74,8 mln złotych.

