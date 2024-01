Pod Wrzosowem odkryto ludzkie szczątki. To polegli w 1945 roku [ZDJĘCIA]

Szczątki należą do co najmniej dwóch osób. To tzw. pochówek sanitarny. Ciała zostały pogrzebane bardzo płytko. Niewykluczone, że ciała wyłowiono z zalewu i pochowano tuż przy brzegu.

- Wstępnie mogę potwierdzić, że szczątki pochodzą z II wojny światowej. Czekają nas jeszcze analizy antropologiczne. Myślę, że w ciągu miesiąca będziemy mogli powiedzieć więcej - mówi dr hab. Andrzej Ossowski z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, który był na miejscu odkrycia.

Przy szczątkach znaleziono niewiele przedmiotów. Mogli to być żołnierze, którzy polegli w trakcie walk pod Wrzosowem w 1945 roku.