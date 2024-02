Badacze z PUM przebadali prawie 300 szkieletów z cmentarza jenieckiego

Stalag II D (w okolicach obecnego Stargardu) był jednym z największych obozów jenieckich na terenie III Rzeszy. Pierwsi jeńcy polscy trafili do niego już w 1939 roku. Jednorazowo w obozie przebywało od około 8 do 10 tysięcy jeńców. 25 lutego 1945 roku więźniowie obozu zostali wywiezieni w głąb Niemiec, a w połowie marca Armia Czerwona weszła na jego teren.

Zaskoczeniem dla naukowców było to, że w miejscu przeznaczonym dla jeńców pochowano cywilów, w tym kobiety i dzieci. Groby datowane są na przełom 1944 i 1945 roku. To Polacy wywiezieni z Warszawy po upadku powstania jesienią 1944 roku. O tym, że byli to Polacy, świadczą przedmioty odnalezione przy szczątkach. To m.in. dziecięce buciki, ale nie tylko.