Pięć zespołów chce podbić III ligę. Duże zmiany w kadrach. Rusza też IV liga

Oprócz Vinety oraz Floty, w tym sezonie III ligi ponownie zobaczymy w akcji Błękitnych Stargard, Świt Szczecin oraz Pogoń II Szczecin. Co ciekawe, to właśnie młodzi Portowcy byli najbliżej awansu do II ligi w poprzednim sezonie. Ostatecznie zajęli 2. miejsce ze stratą siedem punktów do Olimpii Grudziądz.

Trudno powiedzieć, czy rezerwiści powtórzą sukces z poprzedniego roku (2. miejsce w III lidze, Puchar Polski ZZPN). Trochę w najstarszej drużynie Akademii Pogoni Szczecin się pozmieniało. Nie ma już pierwszego szkoleniowca, Pawła Ozgi. Jego miejsce zajął znany już w pracy w Szczecinie, Pogoni oraz regionie - Paweł Cretti. To szkoleniowiec z sukcesami w piłce juniorskiej (dwa razy wicemistrzostwo kraju z Pogonią) oraz z doświadczeniem w pracy z seniorami (ostatnio Wigry Suwałki oraz Olimpia Grudziądz). Trener Cretti w zespole nie spotka się już z Bartoszem Ławą, który zakończył karierę, Wojciechem Lisowskim (wzmocnił pierwszy zespół), ale za to będzie okazja, by poprowadzić Adama Frączczaka. „Prawdziwy Portowiec” wraca na Twardowskiego, by wspomóc swoim doświadczeniem młodzież z rezerw. Pogoń rozpocznie od sobotniego meczu w Kartuzach.