PGE Spójnia Stargard wygrała w Kosowie, ale powodów do dużej radości nie miała

Jeszcze przed wtorkowymi spotkaniami szanse Spójni na awans do kolejnej fazy były małe, a po pierwszych rozstrzygnięciach w 6. kolejce – stały się iluzoryczne. Stargardzianie nie tylko potrzebowali bardzo wysokiej wygranej, ale też np. porażki liderów grupy Niners Chemnitz na swoim parkiecie z holenderskim Heroes Den Bosch. Niemcy nie odpuścili, znów wygrali wysoko, więc Spójnia nie mogła awansować.

Nasza drużyna przystąpiła do spotkania w Kosowie bez swojego pierwszego środkowego Wesley’a Gordona. Amerykanin na boisku to większa siła stargardzkiego zespołu, ale próbował go zastąpić Adam Łapeta. Nie on jednak odgrywał najważniejszą rolę, a niscy zawodnicy, którzy napędzali szybkie akcje gości.

Spójnia, gdy chciała i mocno broniła, to potrafiła zatrzymać graczy KB i odskakiwała na kilka punktów. Ale było też drugie oblicze – zbyt bierna momentami postawa w tyłach, proste straty na połowie i gospodarze błyskawicznie to wykorzystywali. I w pierwszej i drugiej kwarcie potrafili odrabiać kilkupunktową stratę do Spójni. Bo gdy nasz zespół łapał 3-4 skuteczne akcje (w tym rzuty za 3) to łatwo budował przewagę. Tak było też w końcówce II kwarty. Spójnia prowadziła 42:34, ale na długą przerwę schodziła przy remisie 46:46. Zbyt łatwo dawała zdobywać punkty rywalom na co mocno się irytował trener Sebastian Machowski.