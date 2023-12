Pensje w Szczecinie nadal rosną. Średnia zbliża się do 8 tysięcy złotych brutto

– Rok 2023 był czasem, gdy nad przedsiębiorcami wisiało widmo recesji - mówi Anna Sudolska, ekspertka rynku pracy IDEA HR Group ze Szczecina. - Widać było, że pęd do rekrutacji w niektórych branżach zwolnił. Mimo to pensje nadal rosną, co należy uznać za trend pozytywny.