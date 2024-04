Patryk Dziczek o meczu Pogoń - Piast: Mogliśmy szybciej zamknąć mecz

Końcówka mogła dużo zmienić, bo w 90. minucie Pogoń miała rzut karny. Zmarnował go Kamil Grosicki.

- Aut jest tak samo groźny jak rzut rożny, jak ktoś potrafi daleko wrzucić. Widać, że coraz więcej zespołów szuka takich okazji, a generalnie ciężko to wybronić. Liczy się dobry pomysł i wykonanie. Piłka jest trącona i obrońcy nie wiedzą, gdzie może polecieć – tłumaczył Patryk Dziczek.

- Zasłużyliśmy dziś na te trzy punkty na trudnym szczecińskim boisku. Przeanalizowaliśmy grę Pogoni, jej atuty i wady. Wiedzieliśmy, co możemy wykorzystać i to zrobiliśmy. Gol z autu, a później skuteczna kontra. Mogliśmy szybciej zamknąć ten mecz, ale chwała nam wszystkim, że udało się nam tu wygrać – mówił Dziczek.

- Karny trochę taki naciągany. Rozmawialiśmy o nim w szatni i mieliśmy wrażenie, że jego nie powinno być. Dobrze, że udało się nam po tej okazji utrzymać 2:0, bo mogło być nerwowo. W drugiej połowie za małą liczbą zawodników wychodziliśmy do kontr, bo liczył się głównie wynik – mówił jeden z najlepszych zawodników spotkania.

Piast mocno zwiększył swoje szanse na uniknięcie spadku.

- Uciekamy, ale musimy zdobywać kolejne punkty. Za nami dwa ważne zwycięstwa, ale trzeba dobrą grę i wyniki podtrzymać. My na początku rundy nie graliśmy źle, ale nie przekładaliśmy tego na punkty. Brakowało szczęścia, ale taka jest piłka. Może życie nam teraz oddaje – zaważył.

Dziczek po meczu był chwalony. Co innego inny z kadrowiczów – Grosicki.

- Nie pocieszałem Kamila, ale podziękowałem za wspólny mecz. Szybko wróciłem do szatni, by z chłopakami cieszyć się ze zwycięstwa. O kadrze teraz nie myślę. Najważniejszy jest wynik Piasta, byśmy się spokojnie utrzymali. Walczę oczywiście o wyjazd, ale decyzja należy do selekcjonera – dodał pomocnik Piasta.