Patriotyczna akcja na Łasztowni. Oddaj krew w rocznicę Powstania Warszawskiego!

79 lat temu tysiące powstańców przelało swoją krew walcząc o wolność, niepodległość i suwerenność Polski.

- Także patron organizatora akcji: rotmistrz Witold Pilecki - podkreśla Bartłomiej Ilcewicz, koordynator akcji Fundacja Patriotyczna im. Witolda Pileckiego.

Bartłomiej Ilcewicz przypomina, że 1 sierpnia 1944 r. warszawiacy chwycili za broń, by pozbyć się ze stolicy (i z Polski) niemieckiego okupanta. My również możemy - dosłownie - przelać krew dla tych, którzy jej bardzo potrzebują! Wspominając bohaterski zryw powstańców, w sobotę szczecinianie mogą wziąć udział w patriotycznej akcji: "Przelej krew w rocznicę Powstania Warszawskiego", by honorowo oddając krew, pomóc chorym i poszkodowanym w wypadkach. Jak tłumaczą organizatorzy imprezy, akcja powstała z pilnej potrzeby oddawania krwi - zwłaszcza w okresie letnim, kiedy krew jest podwójnie potrzebna.

W 2023 r. akcja honorowego oddawania krwi będzie trwała od 27 lipca do 1 sierpnia w kilkunastu miastach w Polsce. W Zachodniopomorskiem chętni będą mogli wziąć w niej udział w Szczecinie, Stargardzie, Gryfinie, Szczecinku, Świnoujściu, Barlinku, Drawsku Pomorskim, Kołobrzegu, Gryficach i Koszalinie. I tak: