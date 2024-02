Parking pod Trasą Zamkową w Szczecinie zostanie przebudowany

Pierwszy etap przebudowy parkingu pod Trasą Zamkową rozpocznie się już w środę (21 lutego) - uwaga kierowcy, jego część zachodnia zostanie wyłączona z użytku i przekazana firmie budowlanej, która w pierwszej kolejności wyrówna teren, na którym działał do tej pory stary parking. Potem wykona nowe oświetlenie, nawierzchnię dróg manewrowych i miejsc parkingowych oraz nowego zjazdu na parking, z dowiązaniem do ul. Panieńskiej. Co ważne przy okazji przebudowany zostanie nowy chodnik i droga rowerowa w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego wjazdu na parking. Dzięki temu piesi będą nareszcie mogli przejść bezpiecznie ze Starego Miasta w kierunku Wałów Chrobrego - obecnie trotuar w kilku miejscach kończy się ślepo, co zmusza przechodzących do wejścia na ścieżkę rowerową lub jezdnię.

Po modernizacji w zachodniej części parkingu pod Trasą Zamkową zmieści się 81 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i dziewięć dla autokarów. Wykonawca ma na wykonanie tej części zadania 150 dni. To oznacza, że powinien zakończyć prace na początku sierpnia. Wartość zamówienia: 3,652 mln zł.