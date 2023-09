Orlen i Budimex budują terminal dla morskich farm wiatrowych w Świnoujściu

Terminal powstanie na terenie o powierzchni blisko 20 ha w porcie w Świnoujściu, który jest strategicznym miejscem dla realizacji inwestycji morskich. W ramach projektu zostaną wybudowane również dwa nowe nabrzeża o długości około 250 m każde, które będą mogły przyjmować największe statki typu jack-up i heavy lift vessel. Ponadto pogłębiony zostanie tor wodny do terminalu.

Terminal instalacyjny dla morskich farm wiatrowych to kluczowa infrastruktura dla rozwoju energetyki wiatrowej na Bałtyku. Jego zadaniem będzie przeładunek i składowanie elementów morskich turbin wiatrowych, takich jak wieże, łopaty, gondole i stacje transformatorowe. Terminal będzie wyposażony w nowoczesne urządzenia dźwigowe i transportowe, a także infrastrukturę komunikacyjną i budynki warsztatowe i biurowe.

Terminal będzie służył do instalacji komponentów morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, która ma mieć moc 1,2 GW i znajdować się na Ławicy Słupskiej. Projekt ten jest najbardziej zaawansowanym projektem offshore wind w Polsce i ma otrzymać koncesję na sprzedaż energii elektrycznej jeszcze w tym roku. Terminal będzie też wykorzystywany do realizacji kolejnych inwestycji Grupy Orlen na Bałtyku, które mają osiągnąć łączną moc 5,8 GW do 2030 r.