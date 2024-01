Odstraszacze ptaków zainstalowane w tunelu pod Świną. "Nie było innej rady"

Ptaki w tunelu pojawiły się jeszcze podczas budowy podziemnego przejazdu.

- Ale w tamtym czasie nie było ich wiele - mówi Jarosław Jaz, rzecznik prasowy prezydenta Świnoujścia. - Prawdziwy problem wystąpił, jak skończyły się roboty budowlane.

- Nie było innej rady, musieliśmy zainstalować odstraszacze - mówi Paweł Szynkaruk, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Świnoujściu, do którego obowiązków należy też dbanie o eksploatację tunelu. Tłumaczy przy tym, że te odstraszacze, jakie pojawiły się w tunelu, zamontowane zostały w trosce o ptaki.

- Chodzi o to, że wirniki jakie znajdują się w tunelu, zabijały ptaki - mówi Szynkaruk. - Gołębie i mewy wlatywały do tunelu i wpadały wprost na wirniki. To je zabijało. Lepiej było więc się ptaków pozbyć.