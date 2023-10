Odkrył grosz królewski z XVI wieku. To wyjątkowa moneta, bo fałszywa [ZDJĘCIA]

O odkryciu monety poinformowany został Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie. Po przekazaniu go w depozyt do kamieńskiego muzeum poddany zostanie konserwacji. Monetę będzie można oglądać na ekspozycji w przyszłym roku.

- W zbiorach naszej instytucji jest to druga moneta wybita za czasów tego króla. Pierwsza została odkryta na polu w okolicach Kamienia Pomorskiego przez pana Alberta Murzynowskiego i jest to tzw. półgrosz koronny datowany na 1510 rok, pochodzący z mennicy w Krakowie - tłumaczy Grzegorz Kurka, dyrektor Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej.

Do odkrycia doszło w trakcie usuwania korzenia drzewa w pobliżu tzw. kapitanatu portu przy ulicy Wilków Morskich w Kamieniu Pomorskim. Szczęśliwym odkrywcą jest Jacek Ukowski ze Stowarzyszenia im. Św. Korduli. To on natrafił na monetę Zygmunta I Starego, króla polskiego, panującego w latach 1506-1548.

Najciekawsze jest jednak to, że to prawdopodobnie... fałszywa moneta, wybita w XVI wieku. Co na to wskazuje?