Oddaj krew – odbierz bilet na mecz Pogoni Szczecin na Stadionie im. Floriana Krygiera

- Do ostatniej akcji granatowo-bordowej krwi zgłosiło się 158 osób, które łącznie oddały 105,15 l krwi oraz jej składników. To wynik, który koniecznie należy przebić, zatem zachęcamy do jak największego zaangażowania. Dla dobra nas wszystkich liczba krwiodawców musi stale rosnąć, więc potraktujmy to jako priorytetowe wyzwanie! Początek nowej edycji zaplanowaliśmy na 21 lutego. Czyń dobro i zostań prawdziwym bohaterem – zachęca szczeciński klub.

Kilka miesięcy temu klub oraz szczecińskie centrum krwiodawstwa poszerzyli współpracę o regionalne punkty krwiodawstwa. Gdzie można oddawać krew i powoływać się na akcję Pogoni?

Drawsko Pomorskie ([email protected])

Gryfice ([email protected])

Kołobrzeg ([email protected])

Koszalin ([email protected])

Szczecinek ([email protected] )

Świnoujście ([email protected])

- Po więcej informacji o możliwości oddania krwi w powyżej wymienionych miastach zapraszamy poprzez kontakt na wskazane adresy e-mail – zachęca Pogoń. - Krew i jej składniki będzie można oddać również przy akcjach "ekipowego pobrania krwi", czyli w moblinych punktach, które w danych miejscach będą pojawiać się według ustalonego harmonogramu: