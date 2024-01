Ładne pożegnanie Amerykanki. Heather Seybert odchodzi z Pogoni Szczecin

Drodzy Portowcy, z głębokim smutkiem i nostalgią chciałabym ogłosić moje pożegnanie z Pogonią. To dla mnie niezwykle trudny moment, bo przez kilka miesięcy rundy jesiennej nosiłam z dumą granatowo-bordowe barwy tego wspaniałego zespołu.

W kadrze zespołu Pogoni wiosną zabraknie Heather Seybert, która postanowiła zawiesić karierę. Amerykanka trafiła do Szczecina latem 2023 r., zagrała w dziewięciu meczach, zaliczyła jedną asystę. Amerykanka pożegnała się z kibicami i klubem bardzo miłym listem.

Przypomnijmy, że nasze piłkarki są rewelacyjnym liderem Orlen Ekstraligi i pewnie zmierzają jeżeli nie po mistrzostwo Polski to przynajmniej po medal. Zawodniczki trenera Piotra Łęczyńskiego już od ponad tygodnia na własnych obiektach przygotowują się do najważniejszej rundy w krótkiej historii klubu.

Moje odejście jest spowodowane kwestiami osobistymi oraz rodzinnymi. Po zakończeniu rundy oraz powrocie do rodzinnych Stanów Zjednoczonych podjęłam bardzo trudną dla mnie decyzję, że na dzień dzisiejszy zawieszam swoją karierę piłkarską. Choć na ten moment żegnam się z rolą zawodniczki, obiecuję, że pozostanę zawsze związana z Pogonią Szczecin. Dziękuję za wsparcie i ciepłe słowa, jakie otrzymałam od Was przez ostatnie miesiące. To niesamowite doświadczenie, które na zawsze pozostanie w moim sercu.

Pogoń Szczecin to najlepszy klub, w którym miałam okazję być, a reprezentowanie granatowo-bordowych barw było dla mnie zaszczytem. Organizacyjnie Pogoń stoi w czołówce, każdy w Klubie na samym początku przyjął mnie bardzo dobrze i za to chciałabym Wam również podziękować. Dziękuję również wszystkim koleżankom, z którymi mogłam dzielić szatnię, całemu sztabowi szkoleniowemu, wszystkim pracownikom Klubu, prezesowi Arturowi Dmowskiemu. A także Wam - wszystkim kibicom Pogoni. Do zobaczenia!