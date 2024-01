Mariusz Fornalczyk odszedł z Pogoni Szczecin do Korony Kielce

Kilka godzin wcześniej oficjalnie potwierdził, że Fornalczyk dostał zgodę na testy medyczne w Koronie i jeśli te wypadną dobrze – to zostanie zawodnikiem tego klubu. Wypadły, więc nie było przeszkód, by transfer dopiąć (szczegóły między klubami były ustalone już wcześniej). Nie jest to wypożyczenie, a transfer definitywny. Pogoń nie ujawnia szczegółów umowy, czyli ile mogła zarobić. „Pogoń zapewniła sobie również udział w potencjalnym przyszłym transferze zawodnika” – tyle z klubowego komunikatu.

Mariusz Fornalczyk do Pogoni przyszedł latem 2020 r. Zachwycał szybkością, ale i przygotowaniem kondycyjnym. Ale już pomysłowość w grze jeden na jednego na skrzydle była skromna, krucho było z decyzyjnością i skutecznością podań. Kolejne rundy nie przynosiły przełomu, zawodnik nie ustabilizował formy na wysokim poziomie. Dwa lata temu bardzo dobrze wypadł podczas zimowego zgrupowania w Turcji, ale nie przełożyło się to na jakość w meczach ligowych. Część kibiców zwraca uwagę, że zawodnik nie dostał w Pogoni szansy, by w meczach ustabilizować formę. Zbyt szybko był skreślany i trzymany długo na rezerwie. Inni fani twierdzą, że tych szans było jednak sporo, a choćby wypożyczenie półroczne do Termaliki Nieciecza też nie było owocne dla młodego zawodnika.