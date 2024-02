Najlepsza akcja Pogoni Szczecin kolejny raz stała na dobrym poziomie

Na czym polega akcja „bilet za krew”. Fani Pogoni stawiają się do szczecińskiego centrum krwiodawstwa lub do mobilnych punktów. Podają hasło „Pogoń Szczecin” lub „Granatowo-Bordowa krew”, oddają krew, a w zamian nie tylko otrzymują tradycyjne słodkości, ale też odbierają zaświadczenie. Z nim udają się do klubu i odbierają darmowy bilet na domowy mecz Pogoni. Fani, którzy w ciągu kilku miesięcy oddadzą najwięcej litrów – mogą liczyć, że otrzymają karnet na kolejną rundę rozgrywek.

Pogoń właśnie podsumowała jesienną część akcji.

- Do akcji zgłosiło się łącznie 158 osób - 148 mężczyzn oraz 10 kobiet, którzy oddali 105,15 l krwi oraz jej składników. Najhojniejsza fanka przelała 1800 ml, zaś dawca 3 litry – informuje klub.

Do grona tych najhojniejszych dawców należeli: Dariusz Pankanin, Rafał Papierkowski, Marcin Ciesielski, Katarzyna Ledwolorz, Julia Ihde, Urszula Korpaczewska. W Puncie Obsługi Klienta na Stadionie Floriana Krygiera czekają na nich nagrody niespodzianki.

- Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy Wam wszystkim za pomoc oraz zaangażowanie w akcję. Wkrótce wyruszymy z kolejną odsłoną „Granatowo-bordowej krwi”! Szukajcie informacji na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych – podkreśla szczeciński klub.