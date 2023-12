Ochotnicy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej złożyli przysięgę. Uroczystość przy Netto Arenie w Szczecinie

Przysięgę złożyło ponad 200 ochotników DZSW, którzy ukończyli podstawowe szkolenie wojskowe w dwóch jednostkach wojskowych w Szczecinie: w 12 Brygadzie Zmechanizowanej oraz w 5 Pułku inżynieryjnym.

DZSW - co to takiego?

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa została wprowadzona w 2022 roku dla osób, które wcześniej nie odbyły żadnej formy służby wojskowej. Szkolenie jest podzielone na: I etap, czyli 28 dni szkolenia podstawowego oraz II etap, czyli do 11 miesięcy szkolenia specjalistycznego połączonego z wykonywaniem obowiązków na stanowisku służbowym w jednostce wojskowej. Po ukończeniu II etapu ochotnik może zostać żołnierzem zawodowym w wybranej przez siebie jednostce wojskowej.

Czy Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa cieszy się dużym zainteresowaniem w naszym regionie?

- Tak, ten rodzaj służby cieszy się dużym zainteresowaniem - mówi podpułkownik Maciej Zapolski, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Szczecinie. - Trzeba zauważyć, że kandydaci do DZSW to nie tylko młodzi ludzie, którzy dopiero są na starcie swojej kariery zawodowej, jak się myśli stereotypowo. Zainteresowania, czynniki ekonomiczne, ale i sytuacja geopolityczna powodują, że osoby w różnym wieku decydują się na służbę wojskową. Niektórzy chcą się sprawdzić, a niektórzy rzeczywiście myślą o związaniu przyszłości z wojskiem. Chciałbym zaznaczyć, że DZSW jest podstawową drogą do służby zawodowej w Wojsku Polskim. Natomiast po okresie szkolenia podstawowego w ramach DZSW możliwości są dużo szersze. Po złożeniu przysięgi można zostać „terytorialsem” czyli żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej, można służyć w rezerwie pasywnej, można służyć w rezerwie aktywnej, a przede wszystkim można próbować żołnierskiego fachu w wybranych przez siebie jednostkach wojskowych, w ramach 11-miesięcznego szkolenia specjalistycznego.