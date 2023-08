Obwodnica Polic. Szczecin (na razie) nie zgodził się na żaden przebieg. Konieczne są ustalenia

- Miasto Szczecin na nic nie wyrażało zgody. Oczekujemy formalnego zwracania się do nas o zgody i uzgodnienia. W momencie otrzymania konkretnych rozwiązań projektowych będziemy się do nich odnosić, przy czym przy podejmowaniu konkretnych decyzji będziemy kierować się interesem mieszkańców Szczecina, który jest dla nas najważniejszy - mówi Piotr Zieliński, rzecznik prasowy Miasta Szczecin ds. inwestycji.

Przypomnijmy, że do 18 sierpnia gmina Police czeka na oferty od firm zainteresowanych budową obwodnicy Polic, która ma doprowadzić ruch tranzytowy do Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina. To przetarg w formule "zaprojektuj i wybuduj". Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji środowiskowej, a potem budowa drogi.

Obwodnica Polic będzie dwujezdniowa dopiero na odcinku od ul. Przęsocińskiej do ul. Tanowskiej, czyli do drogi wojewódzkiej nr 114. Urząd Miejski w Policach

Do dokumentacji przetargowej został dołączony program funkcjonalno-użytkowy, który zawiera szczegółową koncepcję obwodnicy Polic. Na odcinku od ulicy Nadbrzeżnej (jeszcze przed wjazdem do osiedla Mścięcino) do ulicy Przęsocińskiej będzie jednojezdniowy odcinek. Ulica Przęsocińska, czyli droga powiatowa 3914Z (droga z Polic do Przęsocina), będzie poszerzona o trzeci pas.