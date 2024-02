Nowy zawodnik przychodzi z Finlandii, czyli przygotowania trzecioligowców do rundy wiosennej

Czterech nowych zastąpi czwórkę zawodników, którzy zdecydowali się odejść z Floty. Są to: Krystian Peda (związał się z Wybrzeżem Rewal), Krzysztof Bątkowski (będzie grał w Niemczech), Maciej Styn (zakończył karierę) i Alan Krauze (trafi do Bałtyku Koszalin).

Flota zaskoczyła kibiców czymś innym. Zdradziła, kto dołączy do zespołu na wiosnę. Już wcześniej było wiadome, że do Wyspiarzy powróci Roman Dziuba (jesienią był w Świcie Szczecin), a teraz potwierdzono przyjście: Przemysława Zajączkowskiego (19-letni bramkarz ostatnio grał w Starcie Brzeziny), Gabriela Szygendy (22-latek może grać na boku pomocy lub obrony, ostatnio reprezentował Gwardię Koszalin) oraz Samuela Mahlamaki. 27-letni obrońca urodził się na Kubie, ale piłkarsko kształtował się w Skandynawii. Za sobą ma grę w Szwecji i Finlandii (grał na drugim poziomie rozgrywek).

Wspomniany wcześniej Świt (lider III ligi) w weekend nie grał, ale w ostatnim tygodniu rozegrał dwa sparingi), a przed nim seria ciekawych sprawdzianów. We wtorek mecz z 1.FC Neubrandenburg, w sobotę pierwszoligowy Chrobry Głogów, 17 lutego Radunia Stężyca (II liga), a 19 lutego wylot na tygodniowy obóz w Turcji. Mecze z Chrobrym i Radunią będą dla przeciwników generalnymi sprawdzianami przed startem I i II ligi.

5. w tabeli III ligi jest Vineta Wolin, ale w klubie raczej nie ma planów, by włączyć się do walki o awans. Zespół spokojnie szykuje się do wiosny, sprawdza kandydatów do gry.