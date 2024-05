Nowogard w bardzo trudnej sytuacji finansowej, kadrowej jak i organizacyjnej.

W bardzo trudnej, zarówno finansowo, kadrowo, jak i organizacyjnie. Decyzje finansowe przed wyborami w postaci ogromnych podwyżek po 2000 zł dla pracownika prawie „zawaliły” budżet gminy na wynagrodzenia. Niedopełnione formalności związane z inwestycjami o mały włos nie zablokowały ich na wiele miesięcy. Na koniec jeszcze decyzja o wynajęciu pomieszczeń w urzędzie na rzecz swojej partii politycznej prawie sparaliżowała pracę magistratu. No i niestety coś, co mnie zadziwia cały czas - centralna decyzyjność i pozbawienie urzędników możliwości samodzielnego podejmowania decyzji.

Przede wszystkim postanowiłem nie powoływać sekretarza, tylko nadać drugiemu zastępcy jego kompetencje. Ta decyzja wynika z ogromu zadań, jaki przed nami stanął na samym początku kadencji. Zaznaczam również, że wynagrodzenia moich dwóch zastępców są zdecydowanie niższe niż za mojego poprzednika. Ja chcę prowadzić naszą gminę do rozwoju. Mój zastępca Bogumił Gała odpowiada za organizację pracy urzędu, zastępca Michał Krata stara się naprawiać błędy poprzednika, a przede wszystkim analizuje te bardzo niekorzystne dla gminy i doprowadza do ich rozwiązania.

Nie ma mowy o żadnym zmuszaniu. Przeprowadziliśmy rozmowę z pracownikami na temat sytuacji finansowej urzędu po przyznaniu podwyżek przez mojego poprzednika. Utrzymanie ich na tym poziomie doprowadziłoby do sytuacji, że w lipcu zabrakłoby na wypłaty. Poza tym skala i sposób przyznania tych podwyżek były, mówiąc delikatnie, mało racjonalne, co potwierdził też skarbnik. Myślę, że zaufaliśmy sobie nawzajem, że ta decyzja jest odpowiedzialna i pozwoli nam dalej wspólnie pracować.

Oczywiście. Zostało zrobione szacowanie wartości zamówienia. Następnie wysłano zapytania ofertowe, do 24 maja jest termin składania ofert. Chciałbym, aby od początku czerwca rozpoczął się audyt w urzędzie. Następnie przystąpimy do kontrolowania jednostek.

Mój poprzednik pozwał gminę i od 2016 roku wypłacono mu łącznie ponad 400 tys. zł. Z czego same koszty sądowe to kwota 27 tys. zł. Więc nie jest prawdą, że były to najniższe zarobki. Wręcz przeciwnie, po przeliczeniu kwoty 400 tys. zł należały do najwyższych.

Prace na placu idą zgodnie z planem, natomiast jest to inwestycja pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków i archeologa. Niestety, mój poprzednik o tym zapomniał, tak hucznie prezentując wygląd tej inwestycji, ponieważ może to wyglądać zupełnie inaczej ze względu na wartość historyczną elementów znajdujących się pod ziemią. Uratowaliśmy też budowę budynku komunalnego, bo o mały włos nie wygasło tam pozwolenie na budowę.

Odbył pan spotkanie dotyczące kolejnej planowanej inwestycji, czyli budowy ronda na skrzyżowaniu ulic 700-lecia i 3 Maja. Czy ta inwestycja jest zagrożona?

To zadanie jest inwestycją wojewódzką - skrzyżowanie ulic 700-lecia i 3 Maja jest pod zarządem ZZDW. Natomiast my jako gmina na pewno będziemy partycypować w kosztach. Na jakim poziomie - to jeszcze będzie negocjowane. Na dzisiaj trwają prace projektowe, które zakończą się prawdopodobnie pod koniec roku. Więc może w połowie 2025 r. zobaczymy pierwsze maszyny budowlane w tym miejscu. Takie, myślę, że dobre informacje płyną z województwa.

Czy stan finansów gminy jest stabilny, czy należy liczyć się z cięciami budżetowymi? Mówiło się też, że zagrożona jest inwestycja budowy budynku komunalnego.

Jeśli chodzi o pieniądze na główne inwestycje, to na obecną chwilę są one zabezpieczone, gorzej to wygląda w zadaniach bieżących. Wszystkie trwające prace mają zostać zakończone i rozliczone. Następnie sprawdzimy, ile pieniędzy zostanie i podejmiemy decyzję, co będzie priorytetem, co może poczekać. Na pewno nie może czekać budowa oczyszczalni ścieków, bo stara jest w katastrofalnym stanie, więc będziemy robić wszystko, aby dokumentacja powstała do końca roku i w przyszłym roku będziemy szukać środków zewnętrznych na budowę nowej oczyszczalni.