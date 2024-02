Nowe wiadukty na S3 są gotowe. Zobacz zdjęcia z lotu ptaka

- Wykonywane są zasypki w rejonie wiaduktów WE9 i WE10. Obiekty te będą przeprowadzały S3 nad liniami kolejowymi i obecną Drogą Krajową nr 3 (wiadukt WE9). Konstrukcja obu wiaduktów jest już gotowa - informuje szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Drogę ekspresową S3 na odcinku Dargobądz - Troszyn o długości 16 km zrealizuje konsorcjum firm Polbud Pomorze, INTOP Szczecin, PRD Nowogard. Wartość tego kontraktu to 679,3 mln zł. Zakończenie realizacji robót jest planowane w II kwartale 2024 roku. To jeden z dwóch odcinków S3 w budowie. Drugi o długości 17 km, Świnoujście - Dargobądz, realizuje Polaqua. Wartość umowy to 688,8 mln zł.

Droga S3 na odcinku Świnoujście - Troszyn będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę. W ramach kontraktów powstanie siedem węzłów drogowych, z czego cztery na odcinku Świnoujście - Dargobądz i trzy na odcinku Dargobądz - Troszyn. Budowa dwujezdniowej drogi będzie się wiązała z przebudową istniejących i budową nowych obiektów mostowych. Na obwodnicy Wolina powstanie drugi, bliźniaczy do istniejącego, most łukowy wraz z estakadami dojazdowymi. Również na obwodnicy Międzyzdrojów powstanie druga estakada. Duże obiekty mostowe powstaną także na przecięciu S3 z linią kolejową między Świnoujściem i Międzyzdrojami. W ramach inwestycji przewidziano budowę Miejsca Obsługi Podróżnych kategorii II na wschód od miejscowości Dargobądz i Obwodu Utrzymania w rejonie węzła Wolin Wschód.