Noc Biologów 2024 już wkrótce na Uniwersytecie Szczecińskim

Tegoroczne hasło przewodnie akcji to „Tajemnice życia od komórek do biosfery”.

Uczestnicy będą mogli podejrzeć, jak wygląda od kuchni praca biologa, mikrobiologa czy biotechnologa, a także samodzielnie wykonać doświadczenia takie jak: roślinne kultury in vitro, izolacja bakterii, wykonywanie preparatów histologicznych czy obserwacja komórek układu odpornościowego.

W programie nie zabraknie również bardzo popularnych wykładów m.in. śmiechoterapii z pokazem kilku technik śmiechoterapeutycznych. Będzie można odwiedzić nowocześnie wyposażone laboratoria, poznać techniki badawcze, jakimi posługują się naukowcy.

- Zapraszamy także do obejrzenia wystaw poświęconych różnorodnej tematyce, np. środki czystości to produkty, których nie może zabraknąć w domu, ale czy ekologiczne środki czystości to hit? Na pasjonatów grzybobrania czekać będzie wystawa poświęcona wybranym grzybom leczniczym i trującym - zachęcają pracownicy Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych US.